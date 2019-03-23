В Старом Осколе смертельно ранен напавший на полицейского с ножом мужчина

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-23T10:52:51+03:00

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Ранним утром 23 марта в микрорайоне Жукова города Старый Оскол произошла стрельба. Информация об этом вскоре появилась в социальных сетях. В УМВД региона сообщили, что полицейским пришлось применить табельное оружие для отражения нападения.

По предварительным данным, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный похитил в магазине товар. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы заметил на расстоянии около 200 метров мужчину, схожего по приметам с подозреваемым.

- При виде правоохранителей он попытался скрыться. На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержания ранил одного из сотрудников ножом. В соответствии с законом «О полиции» для отражения вооруженного нападения сотрудником патрульно-постовой службы было применено табельное оружие. В результате применения оружия мужчина скончался, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По данным полиции, нападавшим оказался 37-летний оскольчанин. Ранее в отношении него уже были возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и грабеж. В ведомстве также сообщили, что пострадавший полицейский сейчас находится в больнице.

- По факту применения им табельного оружия руководством УМВД России по Белгородской области назначена служебная проверка. По предварительным данным, оружие было применено правомерно, - говорится в официальном сообщении на сайте УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU