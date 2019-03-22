2019-03-22T20:27:10+03:00
Общество

Игорь Маковский: "Сегодня электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований - и мы готовы быть в их авангарде"

Сегодня, 22 марта, в Москве начала свою работу двухдневная коллегия ПАО «МРСК Центра» -управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под председательством генерального директора Общества Игоря Маковского
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В коллегии приняли участие около 100 человек - руководители основных функциональных направлений и подразделений и директора 20 региональных филиалов.

С приветственным словом к присутствующим обратился Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья Александр Казаков. Он подчеркнул, что компания является одной из крупнейших и самых передовых в отечественном электросетевом комплексе и на нее многие равняются. Это подтвердили и результаты ее работы прошлого года, сказал Александр Казаков.

Старт работе коллегии дал Игорь Маковский. В своем вступительном слове глава компании отметил, что в 2018 году МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья достигли положительные результаты в обеспечении надежного и качественного электроснабжения потребителей 20 регионов страны, в создании благоприятных условий для экономического развития регионов операционной деятельности. Перечислив основные достижения, Игорь Маковский остановился на проблемных вопросах и путях их решений. В частности, он дал поручение руководителям профильных направлений и филиалов Общества повысить эффективность работы по снижению потерь. Кроме того, директорам филиалов было поручено разработать программы по освещению населенных пунктов регионов, исходя из их реальных потребностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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