Белгородцам не придется дополнительно платить за вывоз веток

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-23T10:21:25+03:00

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Традиционно с наступлением весны, особенно во время открытия дачного сезона, значительно увеличиваются объемы вывоза твердых коммунальных отходов. Но белгородцы не будут платить дополнительно за вывоз веток, так как плата за эту услугу уже включена в тариф.

Генеральный директор Центра экологической безопасности Леонид Белоковаленко во время поездки представителей регионального оператора по частному сектору, целью которой было изучение ситуации с вывозом растительных остатков, отметил, что стоимость вывоза растительных остатков уже включена в тариф, платить за это дополнительно не нужно.

В муниципалитетах рекомендовали организовать места для скопления отходов, рассказать жителям о том, где можно выбросить растительные остатки. Таким образом сотрудники муниципалитетов рассчитывают избежать возникновения несанкционированных свалок. Отметим, что в Центра экологической безопасности рекомендовали распиливать ветки, а листву и растительные остатки упаковывать в пакеты.

В тех случаях, если места скопления растительных остатков не будут организованы, вывозить мусор будут непосредственно от домов белгородцев согласно с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU