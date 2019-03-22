2019-03-22T20:05:02+03:00
Общество

Где в Белгороде отключат электричество с 25 по 29 марта

Отключение связано с плановым ремонтом на подстанциях
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Белгорода.Фото пресс-службы администрации Белгорода.
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В Белгороде с 25 по 29 марта пройдут временные отключения электричества. Эти мероприятия связаны с плановым ремонтом оборудования на подстанциях. В список улиц, в домах которых не будет света, в частности, попали: улицы Школьная, Свободная, Горького, проспект Славы, улицы Преображенская, Апанасенко, Промышленный проезд. Работы будут проводить с 9.00 до 17.00.

Полностью со списком адресов, на которых пройдут отключения электричества и графиком проведения ремонтных работ можно познакомиться на сайте мэрии Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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