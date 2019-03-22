Когда в Белгородский регион придет настоящая весна

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-22T18:03:26+03:00

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Специалисты Гидрометцентра утверждают, что в этом году весна будет похожа на весну 2018 года, а первые по-настоящему теплые деньки белгородцы увидят не раньше, чем 28 марта. И, скорее всего, весна будет скоротечной.

Есть и другое предположение, основанное на том, что в 2018 году прохладная погода держалась всю весну и даже часть лета. Согласно прогнозам синоптиков, май 2019 года будет даже более прохладным, чем в прошлом году. Объясняют они это сейсмической активностью в области Японского моря.

Но уже в апреле во всех регионах России, в том числе и в Белгородской области, можно будет говорить о приходе настоящей весны. Средняя дневная температура в Центральном регионе России установится в пределах +8 градусов. На юге дневная температура достигнет порядка 17-20 градусов. В последней декаде месяца в большинстве регионах России дневная температура превысит отметку 15 градусов. Правда, одновременно с этим увеличатся осадки в виде дождя.

В середине мая температура воздуха в Центральном регионе уже достигнет 22 градуса. На юге в некоторых городах можно будет наблюдать настоящую жару. Столбик термометра там достигнет +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU