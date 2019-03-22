Имена победителей конкурса «Учитель года России – 2019» белгородцы узнают 27 марта

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-22T17:44:29+03:00

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27 марта в Белгородском институте развития образования состоится завершающий тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019». Имена победителей юбилейного, 30-го по счету, конкурса объявят на торжественной церемонии закрытия, которая пройдет в этот же день в концертном зале НИУ «БелГУ».

В конкурсном испытании «Круглый стол образовательных политиков» примут участие 6 педагогов (по 3 в каждой номинации – «Лучший учитель» и «Педагогический дебют»), которые показали самые высокие результаты в предыдущих турах. «Доброжелательная школа: восхождение к личности» – так звучит тема, которую конкурсанты обсудят в рамках завершающего тура с ректором БелИРО, доктором экономических наук Татьяной Балабановой.

Для участников и гостей мероприятия приготовили особый подарок – выступление солистки Белгородской филармонии, заслуженной артистки РФ Нины Гридчиной.

ИСТОЧНИК KP.RU