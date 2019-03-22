В Белгородской области похолодает и пройдет мокрый снег
Весна в этом году явно не спешит в Белгородский регион, первоцветы робко пробиваются сквозь прошлогоднюю листву. Многие белгородцы с тоской посматривают в окно, ожидая, когда же появится солнышко. Но сегодняшний дождливый день завтра сменится еще более непогожим. По данным Гидрометцентра, ночью 23 ожидаются осадки в виде мокрого снега, днем может пройти дождь.
На дорогах в выходные ожидается гололедица, порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – около 0-5 градусов тепла.
В Белгородском управлении МЧС обращают внимание водителей на строгое соблюдение скоростного режима. При планировании маршрутов настоятельно рекомендуется учитывать изменение погодных условий и при возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU