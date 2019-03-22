2019-03-22T17:23:53+03:00
Общество

В Белгородской области похолодает и пройдет мокрый снег

В ночь на 23 марта зима вновь напомнит о себе
Ирина ТАРАСОВА
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Первоцветы робко пробиваются сквозь прошлогоднюю листву.Первоцветы робко пробиваются сквозь прошлогоднюю листву.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Весна в этом году явно не спешит в Белгородский регион, первоцветы робко пробиваются сквозь прошлогоднюю листву. Многие белгородцы с тоской посматривают в окно, ожидая, когда же появится солнышко. Но сегодняшний дождливый день завтра сменится еще более непогожим. По данным Гидрометцентра, ночью 23 ожидаются осадки в виде мокрого снега, днем может пройти дождь.

На дорогах в выходные ожидается гололедица, порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – около 0-5 градусов тепла.

В Белгородском управлении МЧС обращают внимание водителей на строгое соблюдение скоростного режима. При планировании маршрутов настоятельно рекомендуется учитывать изменение погодных условий и при возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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