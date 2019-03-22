Новая техника для Лебединского ГОКа

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-22T15:48:43+03:00

К работе в карьере комбината, входящего в компанию «Металлоинвест», приступил экскаватор повышенной мощности - ЭКГ-20

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Современные мощные производственные машины регулярно поступают на комбинат в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса.

Теперь в распоряжении лебединских горняков есть три экскаватора с объёмом ковша 20 кубических метров. В паре с БелАЗами грузоподъемностью 220-тонн, они образуют высокоэффективные комплексы по транспортировке горной массы. Такому тандему требуется три минуты, чтобы полностью загрузить кузов самосвала.

Новый экскаватор отличает повышенная эффективность, мощность и надёжность, при этом наличие централизованной системы смазки существенно упрощает его плановое техобслуживание. Современная система видеонаблюдения открывает перед машинистом обзор 360 градусов, а электронная панель онлайн отражает вес груза, траекторию перемещения, состояние основных узлов и механизмов.

В кабине машиниста экскаватора созданы комфортные условия для работы: имеется удобное современное кресло, отличная шумо и пылеизоляция, система климат-контроля, также микроволновая печь и чайник.

- Наш новый экскаватор – настоящий богатырь, однако при собственном весе более 700 тонн он лёгкий в управлении и обладает высокой маневренностью, – рассказал Михаил Павлов, машинист экскаватора рудоуправления. Будущее за большими ковшами, большой мощностью и за настоящими профессионалами. Когда ты видишь, что предприятие развивается, оснащается, то естественно, стремишься развиваться и сам.

ИСТОЧНИК KP.RU