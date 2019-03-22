2019-03-22T15:48:43+03:00
Экономика

Новая техника для Лебединского ГОКа

К работе в карьере комбината, входящего в компанию «Металлоинвест», приступил экскаватор повышенной мощности - ЭКГ-20
Поделиться:
фото: Александр Белашов.фото: Александр Белашов.
Изменить размер текста:

Современные мощные производственные машины регулярно поступают на комбинат в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса.

Теперь в распоряжении лебединских горняков есть три экскаватора с объёмом ковша 20 кубических метров. В паре с БелАЗами грузоподъемностью 220-тонн, они образуют высокоэффективные комплексы по транспортировке горной массы. Такому тандему требуется три минуты, чтобы полностью загрузить кузов самосвала.

Новый экскаватор отличает повышенная эффективность, мощность и надёжность, при этом наличие централизованной системы смазки существенно упрощает его плановое техобслуживание. Современная система видеонаблюдения открывает перед машинистом обзор 360 градусов, а электронная панель онлайн отражает вес груза, траекторию перемещения, состояние основных узлов и механизмов.

В кабине машиниста экскаватора созданы комфортные условия для работы: имеется удобное современное кресло, отличная шумо и пылеизоляция, система климат-контроля, также микроволновая печь и чайник.

- Наш новый экскаватор – настоящий богатырь, однако при собственном весе более 700 тонн он лёгкий в управлении и обладает высокой маневренностью, – рассказал Михаил Павлов, машинист экскаватора рудоуправления. Будущее за большими ковшами, большой мощностью и за настоящими профессионалами. Когда ты видишь, что предприятие развивается, оснащается, то естественно, стремишься развиваться и сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Маковский: "Сегодня электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований - и мы готовы быть в их авангарде"
Где в Белгороде отключат электричество с 25 по 29 марта
Когда в Белгородский регион придет настоящая весна
Имена победителей конкурса «Учитель года России – 2019» белгородцы узнают 27 марта
В Белгородской области похолодает и пройдет мокрый снег
Белгородские полицейские и ветераны органов внутренних дел поддержали поэтический челлендж [видео]
В Белгороде прозвучат шлягеры известных советских композиторов
В информационную кампанию «Останови огонь!» включились все белгородцы от мала до велика
Банк УРАЛСИБ принял участие в Ярмарке недвижимости в Белгороде
В Белгороде названы победители конкурса «Хрустальные звездочки»
«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин
В Белгороде директора строительной компании подозревают в мошенничестве
Более 1800 предприятий Белгорода повысили зарплату сотрудников до 22 тысяч рублей
В Белгородской области отремонтируют 27 сельских ДК и театр имени Щепкина
Белгородские пожарные спасли пса, провалившегося в заброшенный подвал
Две жительницы Белгородской области пострадали в ДТП по пути домой
Белгородский выставочный зал «Родина» предлагает отправиться в путешествие вместе с художницей Ириной Мамонтовой