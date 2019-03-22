Белгородские полицейские и ветераны органов внутренних дел поддержали поэтический челлендж [видео]

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-22T15:21:13+03:00

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21 марта МВД России запустило поэтический флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню поэзии и 220-летию со дня рождения великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина. Акция стартовала прочтением знаменитого стихотворения «Я помню чудное мгновенье». Полицейские из разных регионов России продекламировали его на своих родных языках.

Всероссийский челлендж поддержали и белгородские стражи порядка. Старший психолог отдела морально-психологического обеспечения Управления по работе с личным составом УМВД региона Антон Савицкий прочел стихотворение Афанасия Афанасьевича Фета «Шепот, робкое дыханье». Председатель областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Владимир Семенович Удотов у Вечного огня на Соборной площади продекламировал произведение своего легендарного тезки Высоцкого «Братские могилы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/698736" frameborder="0"></iframe> Белгородские полицейские поддержали поэтический челлендж.

ИСТОЧНИК KP.RU