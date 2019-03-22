В Белгороде прозвучат шлягеры известных советских композиторов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-22T14:30:44+03:00

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27 марта Белгородская государственная филармония приглашает жителей и гостей города в песенное путешествие по истории России ХХ века. Академический хор под управлением Елены Алексеевой представит свою новую программу, в которой прозвучат шлягеры известных советских композиторов.

В своей новой программе отразили все исторические вехи нашей страны – гражданскую и Великую Отечественную войны, индустриализацию и оттепель, эпоху застоя и перестройку. Прозвучат военные песни, марши, шлягеры известных авторов: Пахмутовой, Бабаджаняна, Петрова, Дунаевского... Артисты филармонии уверены, что «песня остается с человеком» и в горести и в радости, что песня – такая же часть истории, как люди и события.

ИСТОЧНИК KP.RU