Банк УРАЛСИБ принял участие в Ярмарке недвижимости в Белгороде

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-22T12:54:54+03:00

Банк УРАЛСИБ принял участие в Ярмарке недвижимости в рамках XXIII межрегиональной специализированной выставки «БЕЛЭКСПОСТРОЙ», которая прошла 13-15 марта 2019 года в Белгороде. Организатором мероприятия стала Белгородская торгово-промышленная палата

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Выставка «БЕЛЭКСПОСТРОЙ» – деловая площадка, на которой участники рынка обмениваются опытом, заключают контракты, налаживают деловые связи.

В рамках деловой программы выставки прошли консультации, семинары, презентации, круглые столы по актуальным вопросам стройиндустрии. Демонстрировались современные технологии проектов и продуктов строительной области.

Все посетители выставки смогли увидеть проекты домов, квартир, примеры дизайнов жилья и ландшафтов, а также получить консультации крупных застройщиков, банков, страховых обществ, риэлторских компаний и агентств недвижимости, юридических и оценочных фирм.

Банк УРАЛСИБ представил гостям выставки свои ипотечные продукты. Специалисты знакомили гостей ярмарки с услугами банка и провели консультации по вопросам покупки строящегося и готового жилья, а также помогали рассчитать оптимальные условия кредитования на покупку готовой квартиры или индивидуального жилого дома с земельным участком. Кроме того, посетители узнали о возможностях использования средств материнского капитала в качестве первоначального взноса и при погашении ипотечного долга.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU