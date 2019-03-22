2019-03-22T13:57:33+03:00
Общество

В информационную кампанию «Останови огонь!» включились все белгородцы от мала до велика

20 марта 2019 года стартовала федеральная информационная противопожарной кампания
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:Пресс-служба управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.Фото:Пресс-служба управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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20 марта в Белгородском регионе стартована федеральная информационная кампания «Останови огонь!», в которую включились все жители – от мала до велика. Противопожарная информкампания проводится при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», органов исполнительной власти субъектов Российской федерации в области лесных отношений, специализированных учреждений по охране лесов от пожаров регионов страны, добровольных лесных пожарных.

В ходе информкампании будут созданы и распространены учебные материалы для детей, пройдут беседы и обучение в школах на уроках ОБЖ по внедряемым новым материалам в учебную программу на противопожарную тематик. На телевидении, в авто и железнодорожном транспорте будут транслировать социальные аудио и видеоролики. На телеканалах и на мониторах в местах массового пребывания населения белгородцы увидят тематические мультипликационные фильмы.

Напоминаем, что сведения о фактах нарушений природоохранного законодательства РФ, незаконных рубок на территории лесного фонда Российской Федерации, браконьерства необходимо сообщать в региональную диспетчерскую службу управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области по круглосуточному телефону 8(4722)33-66-97 или по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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