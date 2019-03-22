2019-03-22T11:22:39+03:00
Общество

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

Услуга позволит автоматически направлять информацию о продажах по безналичной оплате в Федеральную налоговую службу
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В предложение провайдера входят онлайн-касса с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, годовое обслуживание у оператора фискальных данных (ОФД), плагин для интернет-магазина, а также программное обеспечение для интеграции плагина с кассовым аппаратом.

- Мы готовы помочь интернет-магазинам наладить работу с онлайн-кассой в соответствии с федеральным законом 54-ФЗ. Решение «Ростелекома» обойдется предпринимателям в разы дешевле, чем аренда «облачной» кассы. Плагин для приема безналичной оплаты интегрируется на сайт интернет-магазина. При оплате покупки, онлайн-касса записывает информацию на фискальный накопитель и направляет чек покупателю на электронную почту. Информация о продажах автоматом передается в соответствующие службы. Такая организация существенно упрощает процесс продаж и обеспечивает полностью «белую» работу торговой онлайн-площадки, - пояснил Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Плагин «Ростелекома» обеспечивает прием безналичной оплаты как через сайт, так и в мобильном приложении. Если у предпринимателя возникли сложности с настройкой оборудования и интеграцией программного решения, можно заказать выезд специалиста. Клиент может приобрести комплект единовременным платежом или получить рассрочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские полицейские и ветераны органов внутренних дел поддержали поэтический челлендж [видео]
В Белгороде прозвучат шлягеры известных советских композиторов
В информационную кампанию «Останови огонь!» включились все белгородцы от мала до велика
Банк УРАЛСИБ принял участие в Ярмарке недвижимости в Белгороде
В Белгороде названы победители конкурса «Хрустальные звездочки»
В Белгороде директора строительной компании подозревают в мошенничестве
Более 1800 предприятий Белгорода повысили зарплату сотрудников до 22 тысяч рублей
В Белгородской области отремонтируют 27 сельских ДК и театр имени Щепкина
Белгородские пожарные спасли пса, провалившегося в заброшенный подвал
Две жительницы Белгородской области пострадали в ДТП по пути домой
Белгородский выставочный зал «Родина» предлагает отправиться в путешествие вместе с художницей Ириной Мамонтовой