В Белгороде директора строительной компании подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-22T10:37:54+03:00

По предварительным данным, от действий застройщика пострадали девять человек

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Полиция региона сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении директора строительной компании. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По предварительным данным, злоумышленник заключал с клиентами договоры, согласно которым после передачи аванса подрядчики должны были приступить к работам на участках под ИЖС.

- Первичная сумма варьировалась от 130 000 до 1 500 000 рублей. Однако после получения денег застройщик переставал выходить на связь, а к выполнению работ так никто и не приступил, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Санкции статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривают до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU