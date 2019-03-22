В Белгороде директора строительной компании подозревают в мошенничестве
Полиция региона сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении директора строительной компании. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По предварительным данным, злоумышленник заключал с клиентами договоры, согласно которым после передачи аванса подрядчики должны были приступить к работам на участках под ИЖС.
- Первичная сумма варьировалась от 130 000 до 1 500 000 рублей. Однако после получения денег застройщик переставал выходить на связь, а к выполнению работ так никто и не приступил, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Санкции статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривают до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU