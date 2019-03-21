Более 1800 предприятий Белгорода повысили зарплату сотрудников до 22 тысяч рублей
По итогам прошедшего года более 1800 предприятий Белгорода повысили среднемесячный уровень заработной платы сотрудников до 22 тысяч рублей. Об этом шла речь на заседании городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где обсуждалось действие трехстороннего соглашения. Соглашение было заключено между профсоюзами, работодателями и администрацией города на 2017–2019 годы.
Приоритетным направлением работы при реализации трехстороннего соглашения определено трудоустройство горожан. Отмечалось, что в 2018 году при содействии Белгородского центра занятости населения работу получили более 5 тысяч горожан. Среди людей с ограниченными возможностями трудоустроено 313 человек.
Также в прошлом году удалось выплатить долги по оплате труда 987 работникам, под постоянным контролем находится работа по противодействию нелегальным трудовым отношениям.
ИСТОЧНИК KP.RU