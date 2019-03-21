2019-03-21T18:03:53+03:00
Общество

Более 1800 предприятий Белгорода повысили зарплату сотрудников до 22 тысяч рублей

Работодатели, профсоюзы и администрация города подвели итоги совместной работы за 2018 год
Ирина ТАРАСОВА
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Работодатели, профсоюзы и администрация Белгорода подвели итоги совместной работы за 2018 год.Работодатели, профсоюзы и администрация Белгорода подвели итоги совместной работы за 2018 год.Фото: "КП" Архив
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По итогам прошедшего года более 1800 предприятий Белгорода повысили среднемесячный уровень заработной платы сотрудников до 22 тысяч рублей. Об этом шла речь на заседании городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где обсуждалось действие трехстороннего соглашения. Соглашение было заключено между профсоюзами, работодателями и администрацией города на ‎2017–2019 годы.

Приоритетным направлением работы при реализации трехстороннего соглашения определено трудоустройство горожан. Отмечалось, что в 2018 году при содействии Белгородского центра занятости населения работу получили более 5 тысяч горожан. Среди людей с ограниченными возможностями трудоустроено 313 человек.

Также в прошлом году удалось выплатить долги по оплате труда 987 работникам, под постоянным контролем находится работа по противодействию нелегальным трудовым отношениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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