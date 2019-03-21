2019-03-21T17:40:57+03:00
Звезды

В Белгородской области отремонтируют 27 сельских ДК и театр имени Щепкина

Регион сохраняет лидерство по затратам на культуру
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области отремонтируют 27 сельских ДК и театр имени Щепкина.В Белгородской области отремонтируют 27 сельских ДК и театр имени Щепкина.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Несмотря на то, что Белгородский регион по-прежнему сохраняет лидерство по затратам на культуру (в 2018 году из областного бюджета на эту сферу было выделено порядка 5 % средств, в то время как в других регионах – чуть больше 2 %), в регионе намерены не сдавать позиций. В списке главных задач, которые стоят перед управлением культуры Белгородской области, - отремонтировать и оснастить 27 сельских ДК, а также капитально отремонтировать Белгородский драмтеатр имени Щепкина.

На расширенном заседании коллегии профильного управления подчеркивалось, что по итогам 2018 года Белгородская область вторая в России по уровню удовлетворенности населения услугами культуры и лидер в цифровизации этой сферы. В этом году в области продолжат развивать уже на сельских территориях такие проекты, как единое информационное пространство «Культурный регион» и «Виртуальный концертный зал».

Также в списке главных задач – продолжить материально-техническое оснащение и ремонт ДК. В ближайшие годы перемены коснутся 27 сельских объектов. Ждут большие перемены и Белгородский драмтеатр – его запланировано капитально отремонтировать. Будет завершен ремонт диорамы, обновлен литературный музей. Центр народного творчества также должен быть отремонтирован в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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