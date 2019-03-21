Две жительницы Белгородской области пострадали в ДТП по пути домой
Пассажирский автобус "МАН" съехал в кювет и опрокинулся на 196 километре автодороги Курск-Саратов
Две жительницы Белгородской пострадали в ДТП по пути домой.
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Пассажирский рейсовый автобус «МАН», который следовал из Волгограда в Белгород, опрокинулся в кювет и перевернулся. Инцидент произошел рано утром 21 марта в Хохольском районе Воронежской области на участке автодороги Курск — Саратов. В результате ДТП пострадали две женщины из Белгородской области.
Женщин, одну с переломом плеча, другую с ушибом головы и грудной клетки, доставили в воронежскую больницу. Остальных пассажиров отправили по маршруту на попутных автобусах.
По предварительным данным, 46-летний водитель автобуса не справился с управлением, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU