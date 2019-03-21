Белгородский выставочный зал «Родина» предлагает отправиться в путешествие вместе с художницей Ириной Мамонтовой

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-21T11:10:58+03:00

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В Белгородском выставочном зале «Родина» 2 апреля откроется юбилейная выставка художника Ирины Мамонтовой «Путешествие».

Шествие человека по своему пути – «Путе-Шествие» - это движение человека не только по городам и странам, это еще и путь к себе, считает художница. «Путе-Шествие» важно для Ирины как испытание на крепость духа и стойкость характера, это проверка на верность творчеству и красоте.

Белгородцы увидят 50 работ разных лет, которые представлены на выставке художницы. Ее работы хранятся не только в Белгородском государственном художественном музее, но и в Боливарианском музее современного искусства Санта-Марта (Колумбия), а также в частных коллекциях городов России, Польши, Германии, Франции, Сербии, США, Швеции, Италии, Индии

ИСТОЧНИК KP.RU