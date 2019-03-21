2019-03-21T11:10:58+03:00
Общество

Белгородский выставочный зал «Родина» предлагает отправиться в путешествие вместе с художницей Ириной Мамонтовой

Юбилейная выставка художницы откроется 2 апреля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Арлекин и Коломбина. Художник Ирина Мамонтова. Фото пресс-службы выставочного зала "Родина".Арлекин и Коломбина. Художник Ирина Мамонтова. Фото пресс-службы выставочного зала "Родина".
Изменить размер текста:

В Белгородском выставочном зале «Родина» 2 апреля откроется юбилейная выставка художника Ирины Мамонтовой «Путешествие».

Шествие человека по своему пути – «Путе-Шествие» - это движение человека не только по городам и странам, это еще и путь к себе, считает художница. «Путе-Шествие» важно для Ирины как испытание на крепость духа и стойкость характера, это проверка на верность творчеству и красоте.

Белгородцы увидят 50 работ разных лет, которые представлены на выставке художницы. Ее работы хранятся не только в Белгородском государственном художественном музее, но и в Боливарианском музее современного искусства Санта-Марта (Колумбия), а также в частных коллекциях городов России, Польши, Германии, Франции, Сербии, США, Швеции, Италии, Индии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские пожарные вытащили из заброшенного подвала обессилевшее животное
Две жительницы Белгородской области пострадали в ДТП по пути домой
Банк УРАЛСИБ предлагает малому бизнесу услугу перечисления кредита на бизнес-карту
Жительница Белгорода оплатила задолженность в день ареста ее авто
Белгородский зоопарк возобновляет работу после зимних каникул
Белгородцы смогут наблюдать за выборами мэра онлайн
Кровавое застолье - житель Белгородской области ударил гостя ножом в спину
В мэрии Белгорода сообщили, что сохранят троллейбусную сеть, так как «троллейбус- это статус города»
В Белгороде грабитель избил пенсионера и сорвал с него куртку
Белгородские энергетики получили государственные награды
Беспилотник расскажет о стоянии крыш Белгородского региона
Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ», посвященного реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
Белгородская компания заплатила 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива без декларирования
В Белгороде на нескольких улицах сегодня ночью отключат воду
Белгородцев предупредили, что сдать отпечатки пальцев они смогут только в подразделениях по вопросам миграции
Судимый за мошенничества белгородец арестован по обвинению в новых махинациях
На межрегиональной выставке в Белгороде представили концепцию «Цифровая трансформация-2030»
Военнослужащие Белгородской области смогут получить ипотеку на особых условиях
На трассе Белгород-Новый Оскол-Советское собака стала причиной ДТП
В Белгороде на пожаре спасли четырех человек
Более 1100 сотрудников Белгородэнерго стали участниками Фестиваля ВФСК ГТО