Белгородцы смогут наблюдать за выборами мэра онлайн

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-20T16:01:39+03:00

26 марта запланирована первая трансляция на официальном сайте горсовета и на канале в Youtube

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Белгородцы 26 марта смогут наблюдать за выборами мэра Белгорода онлайн. Сессии горсовета теперь можно будет смотреть на официальном сайте и на канале в Youtube. Первая трансляция пройдет в день выборов главы областного центра.

Также в этот день депутаты рассмотрят изменения в Устав городского округа «Город Белгород» и обсудят вопрос о границах территории для ТОС «Новая жизнь».

Отметим, что на должность мэра Белгорода 26 марта будут претендовать временно исполняющий обязанности главы города Юрий Галдун, глава ТСН «Генеральский» Оксана Михайлик и главный инженер ПАО «Квадра» Виктор Горлов. Кто из них займет мэрское кресло, решат депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU