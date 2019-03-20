Белгородцы смогут наблюдать за выборами мэра онлайн
Белгородцы 26 марта смогут наблюдать за выборами мэра Белгорода онлайн. Сессии горсовета теперь можно будет смотреть на официальном сайте и на канале в Youtube. Первая трансляция пройдет в день выборов главы областного центра.
Также в этот день депутаты рассмотрят изменения в Устав городского округа «Город Белгород» и обсудят вопрос о границах территории для ТОС «Новая жизнь».
Отметим, что на должность мэра Белгорода 26 марта будут претендовать временно исполняющий обязанности главы города Юрий Галдун, глава ТСН «Генеральский» Оксана Михайлик и главный инженер ПАО «Квадра» Виктор Горлов. Кто из них займет мэрское кресло, решат депутаты.
ИСТОЧНИК KP.RU