2019-03-20T13:43:22+03:00
Происшествия

В Белгороде грабитель избил пенсионера и сорвал с него куртку

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника по горячим следам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Нападение произошло на днях на одной из улиц областного центра. С заявлением в полицию обратился 62-летний мужчина. Пенсионер рассказал, что загружал в автомобиль картошку, когда к нему подбежал неизвестный. Злоумышленник несколько раз ударил пожилого мужчину по голове, и, когда он упал, сорвал с него куртку и скрылся.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина с криминальным прошлым.

- По предварительным данным, похитив из куртки пенсионера 9 000 рублей, злоумышленник выбросил ее вместе с сотовым телефоном. В ходе задержания правоохранители изъяли у подозреваемого 5 000 рублей. Остальное мужчина потратил на такси и алкоголь. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 14 000 рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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