Беспилотник расскажет о стоянии крыш Белгородского региона

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-20T12:29:30+03:00

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Беспилотник с программным обеспечением, которое разработали сотрудники БГТУ имени Владимира Шухова, будут выявлять дефекты кровель.

Ранее плановое обеспечение обычно проводили дважды в год: осенью и весной. Выявление дефектов и их устранение, как правило, занимало 10 дней. Используя беспилотник, эти сроки можно сократить, как минимум, вдвое.

Уже обследовано 6объектов социального назначения. При помощи беспилотника можно обнаруживать вздутие, расклеивание, трещины, разрывы, отслаивание элементов плоских рулонных кровель. Более того, с помощью аэрофотосъемки можно на экране видеть участки потери тепла, деформации, изменения цвета кровельного ковра, а также определить площадь поврежденного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU