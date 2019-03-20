Белгородская компания заплатила 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива без декларирования

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-20T09:52:47+03:00

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Одна из белгородских компаний, торгующая алкогольной продукцией, заплатила 50 тысяч штрафа, а также исполнительский сбор за нарушение требований в области предоставления деклараций на алкогольную продукцию. Только после вмешательства судебных приставов долг был погашен полностью.

Было установлено, что фирма осуществляла розничную продажу пива, пивных напитков в 4 квартале 2017 года на территории Белгородской области, а также закупала пиво и пивные напитки у поставщиков без декларирования алкогольной продукции.

В результате департамент экономического развития Белгородской области вынес решение привлечь юридическое лицо к административной ответственности по ст. 15.13 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. В добровольный срок нарушитель штраф не оплатил, в связи с чем судебным приставом были применены меры принудительного характера.

Денежные средства списаны с расчетных счетов юридического лица в полном объеме и перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU