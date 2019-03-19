2019-03-19T11:30:12+03:00
Общество

Более 1100 сотрудников Белгородэнерго стали участниками Фестиваля ВФСК ГТО

16 марта в УСК Светланы Хоркиной состоялся заключительный этап Фестиваля среди энергетиков
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Участие в финальных состязаниях приняли 184 энергетика в составе 23 команд районов электрических сетей и исполнительной дирекции филиала. Фестиваль ГТО среди энергетиков проходил с апреля по ноябрь прошлого года. За это время нормативы по программе гостребований ВФСК с шестой по девятую ступени сдали 1142 человека, из них 709 – на золотой, серебряный и бронзовый знаки ГТО.

Спортивный праздник открыл заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Спортивный праздник открыл заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

- Белгородские энергетики традиционно показывают высокие результаты в целом ряде коллективных и индивидуальных видов спорта. Вовлечение наших работников в систематические занятия физической культурой, повышение уровня физподготовки, создание условий, мотивирующих к занятиям спортом, формируют здоровый образ жизни и в целом позитивно сказываются на качестве и результатах труда, - отметил Сергей Николаевич. Участникам состязаний руководитель филиала пожелал новых спортивных достижений, веры в себя и своих товарищей по команде.

В финале за победу боролись самые спортивные энергетики, в составе каждой команды – по четыре мужчины и четыре женщины. Им предстояло пройти через шесть испытаний. По общему результату выступлений победила команда Белгородских электрических сетей, на втором месте – Старооскольские электрические сети, диплом 3 степени – у Белгородского РЭС.

.

.

Спортивный праздник организован руководством Белгородэнерго и первичной профсоюзной организацией филиала при поддержке управления физкультуры и спорта области. Председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Анатолий Андросович отметил высокий уровень поддержки спортивных начинаний со стороны областного управления физкультуры и спорта и объединения организаций профсоюзов области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде на пожаре спасли четырех человек
Белгородские чиновники недовольны сбором разделенного мусора в регионе
Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей
Белгородский регион заинтересован в подготовке высококвалифицированных кадров
В белгородской гимназии №1 эвакуировали учеников из-за распыленного газа
В УМВД России по Белгородской области не подтвердили информацию о травмировании сотрудника на зачете по физподготовке
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
На новый музей в Прохоровке потратят полмиллиарда рублей
18-летний и 25-летний белгородцы будут отвечать за разбой и кражи с банковского счета
После беседы с судебным приставом белгородец оплатил задолженность в размере более 657 тысяч рублей
«Ростелеком» предоставил интернет участникам выставки в Белгороде
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса
В Белгороде сотрудники полиции задержали по горячим следам подозреваемую в краже
По Белгороду прокатилась волна «минирований»
Белгородский пилот параплана оштрафован после попадания его воздушного судна в линии электропередач
В Белгородской области определились с порядком сбора валежника
На территории Белгородской области пройдет снег
Житель Алексеевки будет отвечать за нарушение авторских прав
В мэрии Белгорода сменился руководитель комитета имущественных и земельных отношений
Белгородская полиция вновь судится с мэрией города
Белгородская область на 4-м месте в десятке лидеров национального экологического рейтинга России