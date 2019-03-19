Более 1100 сотрудников Белгородэнерго стали участниками Фестиваля ВФСК ГТО

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-19T11:30:12+03:00

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Участие в финальных состязаниях приняли 184 энергетика в составе 23 команд районов электрических сетей и исполнительной дирекции филиала. Фестиваль ГТО среди энергетиков проходил с апреля по ноябрь прошлого года. За это время нормативы по программе гостребований ВФСК с шестой по девятую ступени сдали 1142 человека, из них 709 – на золотой, серебряный и бронзовый знаки ГТО.

Спортивный праздник открыл заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

- Белгородские энергетики традиционно показывают высокие результаты в целом ряде коллективных и индивидуальных видов спорта. Вовлечение наших работников в систематические занятия физической культурой, повышение уровня физподготовки, создание условий, мотивирующих к занятиям спортом, формируют здоровый образ жизни и в целом позитивно сказываются на качестве и результатах труда, - отметил Сергей Николаевич. Участникам состязаний руководитель филиала пожелал новых спортивных достижений, веры в себя и своих товарищей по команде.

В финале за победу боролись самые спортивные энергетики, в составе каждой команды – по четыре мужчины и четыре женщины. Им предстояло пройти через шесть испытаний. По общему результату выступлений победила команда Белгородских электрических сетей, на втором месте – Старооскольские электрические сети, диплом 3 степени – у Белгородского РЭС.

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Спортивный праздник организован руководством Белгородэнерго и первичной профсоюзной организацией филиала при поддержке управления физкультуры и спорта области. Председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Анатолий Андросович отметил высокий уровень поддержки спортивных начинаний со стороны областного управления физкультуры и спорта и объединения организаций профсоюзов области.

ИСТОЧНИК KP.RU