Белгородские чиновники недовольны сбором разделенного мусора в регионе
О том, что в сборе раздельного мусора в регионе нет системы, а сама реформа мало мотивирует самих белгородцев, говорили на круглом столе в Доме правительства депутаты областной думы, главы районов и представители регионального оператора.
Даже в тех редких случаях, где граждане многоквартирных домов сортируют мусор раздельно, его, как правило, увозит одна машина, сбрасывая все в одну кучу. Что, разумеется, никак не способствует реализации главной задачи – сделать процесс сбора мусора максимально удобным и комфортным для жителей.
Также во время заседания за крупным столом говорили, что снижение суммы в платежках для тех, кто активно пользуется пунктами приема вторсырья и введение штрафных санкций для управляющих компаний и перевозчиков за халатность при сборе и вывозе раздельного мусора, могло бы способствовать более рациональной организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU