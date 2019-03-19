2019-03-19T10:41:19+03:00
Общество

Белгородские чиновники недовольны сбором разделенного мусора в регионе

Системного подхода нет, а сама реформа никак не мотивирует самих граждан
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские чиновники недовольны сбором разделенного мусора в регионе.Белгородские чиновники недовольны сбором разделенного мусора в регионе.Фото: "КП" Архив
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О том, что в сборе раздельного мусора в регионе нет системы, а сама реформа мало мотивирует самих белгородцев, говорили на круглом столе в Доме правительства депутаты областной думы, главы районов и представители регионального оператора.

Даже в тех редких случаях, где граждане многоквартирных домов сортируют мусор раздельно, его, как правило, увозит одна машина, сбрасывая все в одну кучу. Что, разумеется, никак не способствует реализации главной задачи – сделать процесс сбора мусора максимально удобным и комфортным для жителей.

Также во время заседания за крупным столом говорили, что снижение суммы в платежках для тех, кто активно пользуется пунктами приема вторсырья и введение штрафных санкций для управляющих компаний и перевозчиков за халатность при сборе и вывозе раздельного мусора, могло бы способствовать более рациональной организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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