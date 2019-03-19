2019-03-19T09:11:51+03:00
Общество

Белгородский регион заинтересован в подготовке высококвалифицированных кадров

НИУ «БелГУ» и департамент финансов и бюджетной политики региона подписали соглашение о сотрудничестве
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
НИУ «БелГУ» и департамент финансов и бюджетной политики региона подписали соглашение о сотрудничестве.НИУ «БелГУ» и департамент финансов и бюджетной политики региона подписали соглашение о сотрудничестве.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородском государственном университете подписано соглашение о сотрудничестве с департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области. Во время подписания Соглашения в департаменте заверили, что регион крайне заинтересован в кадрах, который готовит вуз.

На подписании Соглашения о сотрудничестве института экономики и управления НИУ «БелГУ» и департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области присутствовали ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, представители института экономики и управления под руководством директора института Виктора Захарова, заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик и первый заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области Станислав Лисютин.

Приветствуя гостей университета ректор, доктор политических наук, профессор Олег Полухин отметил:

– Положительная динамика вуза обусловлена практико-ориентированной направленностью образовательных программ и улучшением взаимодействия с работодателями наших выпускников, которые позволяют нам готовить специалистов с упором на настоящую работу.

Также руководитель вуза выразил надежду, что отношения между университетом и департаментом будут совершенствоваться, и следствием этого станут новые учебные программы, которые позволят белгородским студентам овладеть компетенциями, необходимыми престижным международным специалистам.

Со своей стороны, Владимир Боровик подчеркнул крайнюю заинтересованность департамента в кадрах, подготавливаемых НИУ «БелГУ»:

- Наши отношения взаимовыгодны. Мы ждем от университета подготовки специалистов для будущей работы в области бюджетных финансов. Мы готовы предложить для студентов практику по разным направлениям деятельности, а после окончания вуза трудоустраивать специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде на пожаре спасли четырех человек
Более 1100 сотрудников Белгородэнерго стали участниками Фестиваля ВФСК ГТО
Белгородские чиновники недовольны сбором разделенного мусора в регионе
Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей
В белгородской гимназии №1 эвакуировали учеников из-за распыленного газа
В УМВД России по Белгородской области не подтвердили информацию о травмировании сотрудника на зачете по физподготовке
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
На новый музей в Прохоровке потратят полмиллиарда рублей
18-летний и 25-летний белгородцы будут отвечать за разбой и кражи с банковского счета
После беседы с судебным приставом белгородец оплатил задолженность в размере более 657 тысяч рублей
«Ростелеком» предоставил интернет участникам выставки в Белгороде
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса
В Белгороде сотрудники полиции задержали по горячим следам подозреваемую в краже
По Белгороду прокатилась волна «минирований»
Белгородский пилот параплана оштрафован после попадания его воздушного судна в линии электропередач
В Белгородской области определились с порядком сбора валежника
На территории Белгородской области пройдет снег
Житель Алексеевки будет отвечать за нарушение авторских прав
В мэрии Белгорода сменился руководитель комитета имущественных и земельных отношений
Белгородская полиция вновь судится с мэрией города
Белгородская область на 4-м месте в десятке лидеров национального экологического рейтинга России