Белгородский регион заинтересован в подготовке высококвалифицированных кадров

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-19T09:11:51+03:00

НИУ «БелГУ» и департамент финансов и бюджетной политики региона подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: "КП" Архив

НИУ «БелГУ» и департамент финансов и бюджетной политики региона подписали соглашение о сотрудничестве

Изменить размер текста: A A

В Белгородском государственном университете подписано соглашение о сотрудничестве с департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области. Во время подписания Соглашения в департаменте заверили, что регион крайне заинтересован в кадрах, который готовит вуз.

На подписании Соглашения о сотрудничестве института экономики и управления НИУ «БелГУ» и департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области присутствовали ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, представители института экономики и управления под руководством директора института Виктора Захарова, заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик и первый заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области Станислав Лисютин.

Приветствуя гостей университета ректор, доктор политических наук, профессор Олег Полухин отметил:

– Положительная динамика вуза обусловлена практико-ориентированной направленностью образовательных программ и улучшением взаимодействия с работодателями наших выпускников, которые позволяют нам готовить специалистов с упором на настоящую работу.

Также руководитель вуза выразил надежду, что отношения между университетом и департаментом будут совершенствоваться, и следствием этого станут новые учебные программы, которые позволят белгородским студентам овладеть компетенциями, необходимыми престижным международным специалистам.

Со своей стороны, Владимир Боровик подчеркнул крайнюю заинтересованность департамента в кадрах, подготавливаемых НИУ «БелГУ»:

- Наши отношения взаимовыгодны. Мы ждем от университета подготовки специалистов для будущей работы в области бюджетных финансов. Мы готовы предложить для студентов практику по разным направлениям деятельности, а после окончания вуза трудоустраивать специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU