2019-03-18T17:14:47+03:00
Общество

В белгородской гимназии №1 эвакуировали учеников из-за распыленного газа

Перцовый газ из баллончика распылил кто-то из учащихся
Ирина ТАРАСОВА
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Фото из группы ВКонтакте Авто Белгород.Фото из группы ВКонтакте Авто Белгород.
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В понедельник, 18 марта, в белгородской гимназии №1 были сорваны занятия. По непроверенным данным, одна из учениц 7 класса распылила на втором этаже учебного блока перцовый газ из баллончика.

Информация о ЧП в Центре образования №1 на улице Чумичова поступила в экстренные службы областного центра. Учащихся эвакуировали в срочном порядке, на место выехали специалисты Роспотребнадзора, которые проверяют состояния воздуха в здании гимназии.

Событие прокомментировал заместитель директора гимназии Максим Амельченко. Он отметил, что «по результатам проверки будет решение о возобновлении учебных занятий завтра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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