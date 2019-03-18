В УМВД России по Белгородской области не подтвердили информацию о травмировании сотрудника на зачете по физподготовке

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-18T16:52:01+03:00

Новость о том, что полицейский получил перелом руки, ранее появилась в соцсетях

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Утром 18 марта в соцсетях появилась новость о том, что в Белгородской области во время зачета по физподготовке пострадал сотрудник полиции. Сдача нормативов проходила в рамках проводимой МВД России инспекторской проверки. Правоохранитель якобы получил перелом руки.

Сообщалось, что травму белгородскому стражу порядка причинил представитель инспекции, демонстрировавший правильность выполнения приема задержания. Однако уже спустя несколько часов в соцсети появилось видео зачета с комментариями о том, что у полицейского сильное растяжение. В УМВД региона не подтвердили информацию о получении правоохранителем травмы.

- 15 марта текущего года на базе УМВД России по г. Старому Осколу проводились зачеты по физической подготовке, включавшие в себя и выполнение боевых приемов борьбы. Представителем инспекторской комиссии МВД России сотрудникам полиции была оказана практическая и методическая помощь по тактике их выполнения.

Фактов травмирования в ходе сдачи контрольных нормативов не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU