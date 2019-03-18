2019-03-18T13:18:01+03:00
Общество

На новый музей в Прохоровке потратят полмиллиарда рублей

Военно-исторический музей «Битва за оружие Великой Победы» будет посвящен работникам тыла
Ирина ТАРАСОВА
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Военно-исторический музей «Битва за оружие Великой Победы» в прохоровке будет посвящен работникам тыла.Военно-исторический музей «Битва за оружие Великой Победы» в прохоровке будет посвящен работникам тыла.Фото: "КП" Архив
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Почти в полмиллиарда рублей оценивается лот на строительство музея «Битва за оружие Великой Победы», посвященный труженикам тыла. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Строительство музея «Битва за оружие Великой Победы» будет проходить в поселке Прохоровка Белгородской области, где в годы Великой Отечественной войны прошло одно из крупнейших танковых сражений.

Посетители музея увидят не оружие, а станки и другое оборудование, на котором в годы Великой Отечественной войны работали женщины, старики и дети. Также посетители музея будут иметь возможность ознакомиться с записями- воспоминаниями тружеников тыла.

Новый музей станет одним из объектов композиции существующего крупного музея-заповедника «Прохоровское поле». Строительство музея предусматривает возведение здания, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и освещения, благоустройство и озеленение территории.

Общая площадь земельного участка 62,5 тысячи квадратных метров, площадь застройки 3419 квадратных метров. Здание музея будет двухэтажным. Рассчитан новый музей на 420 посетителей. Общая пропускная способность - до 1500 человек в смену.

Музей «Битва за оружие Великой Победы» планируют приурочить ко Дню Победы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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