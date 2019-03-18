18-летний и 25-летний белгородцы будут отвечать за разбой и кражи с банковского счета

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-18T12:30:57+03:00

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Следственным отделом по Белгород СУ Следственного комитета России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего и 25-летнего жителей Белгорода в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158, п. «г» ч.2 ст.161, п. «а, г» ч.2 ст.161, п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (кража с банковского счета, разбой с применением насилия). Теперь молодые люди предстанут перед судом.

В ходе следствия было установлено, что 18-летний обвиняемый, используя чужой мобильный телефон, 20 июня 2018 года через «смс» снял с зарплату ее владельца. 23 июня он встретил на улице своего знакомого, избил и похитил телефон (сумма ущерба составила 7 тысяч рублей). В этот же день, распивая спиртное со вторым обвиняемым в компании еще двух молодых людей, произошла ссора и драка. Обвиняемые избили и похитили личные вещи одного из своих приятелей на сумму более 8 тысяч рублей. А у другого отобрали телефон.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU