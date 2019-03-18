После беседы с судебным приставом белгородец оплатил задолженность в размере более 657 тысяч рублей
Житель Чернянки, чтобы избежать ареста имущества, заплатил задолженность по трем исполнительным производствам на общую сумму более 657 тысячи рублей, из которых 340 тысяч рублей - это материальный ущерб, причинный преступлением.
Добровольно и в установленный законом срок должник задолженность не оплатил, в связи с с чем судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Так, был вынесен запрет на выезд за пределы Российской Федерации, обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в кредитных учреждениях.
Более того, на приеме у судебного пристава-исполнителя должник был предупрежден,что на его имущество будет обращено взыскание, в том числе наложен арест на автотранспорт.
Перспектива остаться без имущества побудила должника оплатить в полном объеме задолженность, а также исполнительский сбор в размере 46 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU