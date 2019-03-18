СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-18T10:49:30+03:00

После беседы с судебным приставом белгородец оплатил задолженность в размере более 657 тысяч рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

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Житель Чернянки, чтобы избежать ареста имущества, заплатил задолженность по трем исполнительным производствам на общую сумму более 657 тысячи рублей, из которых 340 тысяч рублей - это материальный ущерб, причинный преступлением.

Добровольно и в установленный законом срок должник задолженность не оплатил, в связи с с чем судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Так, был вынесен запрет на выезд за пределы Российской Федерации, обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в кредитных учреждениях.

Более того, на приеме у судебного пристава-исполнителя должник был предупрежден,что на его имущество будет обращено взыскание, в том числе наложен арест на автотранспорт.

Перспектива остаться без имущества побудила должника оплатить в полном объеме задолженность, а также исполнительский сбор в размере 46 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU