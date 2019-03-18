«Ростелеком» предоставил интернет участникам выставки в Белгороде

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-18T10:39:37+03:00

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Мероприятие, организованное Департаментом ЖКХ Белгородской области и Союзом «БТПП», прошло с 13 по 15 марта. Цифровой провайдер обеспечил бесшовным беспроводным доступом в интернет всю площадь выставочного комплекса. Участники и гости могли воспользоваться бесплатным Wi-Fi от «Ростелекома» на скорости до 100 Мбит/с.

- Мы всегда поддерживаем знаковые мероприятия, особенно посвященные таким важным для нашего региона темам. В рамках партнерства «Ростелеком» развернул на территории выставки беспроводную сеть, применив стандартное решение «Управляемый Wi-Fi». Оно позволяет быстро обеспечить Wi-Fi-покрытие любой территории с соблюдением всех норм российского законодательства. Десятки крупных предприятий нашего региона уже оценили удобство и практичность сервиса. Особенно возможности гибкой настройки, масштабируемость, и оптимизацию затрат на создание и эксплуатацию корпоративной инфраструктуры, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Услуги по беспроводному доступу в интернет от «Ростелекома» открывают множество возможностей для бизнеса. «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» позволяет гибко настроить доступ в сеть по зоновому принципу, сформировать страницу авторизации, сделав из нее мощный рекламный инструмент, и даже провести маркетинговые опросы. Система позволяет собрать разнообразную статистику: типы устройств, с которых пользователи заходят в Сеть, их предпочтения в поиске информации, зоны, из которых создается наибольший трафик. Регистрацию можно осуществить любым удобным способом: через SMS, по звонку на бесплатный номер 8-800 или через учетную запись портала госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU