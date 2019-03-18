СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-18T09:43:28+03:00

В Белгороде сотрудники полиции задержали по горячим следам подозреваемую в краже. Фото: "КП" Архив

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Представители одного из продуктовых магазинов Белгорода сообщили в дежурную часть УМВД России о похищении электронного устройства стоимостью около 25 тысяч рублей. Злоумышленницу по горячим следам задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Ею оказалась 30-летняя жительница региона.

Как выяснилось, когда злоумышленница зашла в магазин, ее внимание привлек оставленный без присмотра на кассе терминал сбора данных. Решив, что он дорогостоящий, злоумышленница воспользовалась тем, что сотрудники магазина отвлеклись, и похитила устройство.

Сбыть терминал ей не удалось, поскольку она была задержана правоохранителями.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Наказание – лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU