По Белгороду прокатилась волна «минирований»

17 Март 20:40 2019-03-17T20:42:03+03:00

Сообщения об эвакуации в универмаге «Белгород», Центральном рынке и «Сити Молле» посвились в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

17 марта в социальных сетях появились сообщения, что из универмага «Белгород», Центрального рынка и «Сити Мола» эвакуируют людей. Эвакуация посетителей и персонала была объявлена в связи с сообщениями о «минировании», на место съехались различные службы города.

Те же соцсети сообщают, что сообщение об угрозе было анонимным и появилось оно накануне вечером. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов начали обследовать здание, идут проверки.

Напомним, что в конце января в Белгороде уже «минировали» несколько зданий, но ни в одном случае ничего не подтвердилось. Все эти угрозы носят скорее провокационный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU