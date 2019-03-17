По Белгороду прокатилась волна «минирований»
17 марта в социальных сетях появились сообщения, что из универмага «Белгород», Центрального рынка и «Сити Мола» эвакуируют людей. Эвакуация посетителей и персонала была объявлена в связи с сообщениями о «минировании», на место съехались различные службы города.
Те же соцсети сообщают, что сообщение об угрозе было анонимным и появилось оно накануне вечером. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов начали обследовать здание, идут проверки.
Напомним, что в конце января в Белгороде уже «минировали» несколько зданий, но ни в одном случае ничего не подтвердилось. Все эти угрозы носят скорее провокационный характер.
ИСТОЧНИК KP.RU