2019-03-17T15:54:44+03:00
Общество

Белгородский пилот параплана оштрафован после попадания его воздушного судна в линии электропередач

Публикация в СМИ послужила поводом для разбирательства сотрудников транспортной прокуратуры
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский пилот параплана оштрафован после попадания его воздушного судна в линии электропередач.Белгородский пилот параплана оштрафован после попадания его воздушного судна в линии электропередач.Фото: "КП" Архив
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Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения воздушного законодательства в связи с публикациями в средствах массовой информации Белгородской области сообщений о попадании 14 февраля параплана в провода высоковольтной линии электропередач. Инцидент произошел в селе Бобрава Ракитянского района. Пилот оштрафован.

При проверке было установлено, что полет на параплане осуществлялся без направления уведомления в органы воздушного движения.

В отношении пилота параплана – жителя Ракитянского района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

ИСТОЧНИК KP.RU

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