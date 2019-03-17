2019-03-17T11:12:22+03:00
Общество

В Белгородской области определились с порядком сбора валежника

Соответствующее постановление утвердил губернатор региона
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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О том, как будут собирать валежник на территории Белгородской области, идет речь в Постановлении Правительства Белгородской области № 97-пп. Оно утверждено 11 марта 2019 года губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

Заготовку (сбор) гражданами валежника и пней для собственных нужд разрешается осуществлять в лесах любого целевого назначения, кроме особо защитных участков лесов с ограниченным режимом лесопользования (заповедные лесные участки, участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных).

Заготавливать валежник разрешается в течение всего года, без ограничения предельного объема заготовки, в дневное время суток, ручным способом.

Отметим, что лица, виновные в нарушении установленных указанным Порядком требований, несут ответственность согласно действующему законодательству.

Более подробную информацию можно получить в районных лесничествах Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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