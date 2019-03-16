2019-03-16T19:16:43+03:00
Общество

На территории Белгородской области пройдет снег

На территории региона 17 марта ожидается ухудшение погодных условий
Ирина ТАРАСОВА
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На территории Белгородской области пройдет сне.На территории Белгородской области пройдет сне.Фото: "КП" Архив
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Как рассказали в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода на территории Белгородского региона региона ухудшится. 17 марта ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, в виде мокрого снега и дождя. Местами по области гололед.

Днем в воскресенье также могут выпасть небольшие осадки в виде дождя и мороси. Местами туман. Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем в регионе температура составит 3-8 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату. При движении необходимо соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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