Житель Алексеевки будет отвечать за нарушение авторских прав

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-16T12:05:39+03:00

Ущерб от его действий составил около 2 миллионов рублей

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Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Алексеевка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере). Ущерб, который он нанес пострадавшей стороне, составляет около 2 миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе следствия, 22 февраля 2019 года подозреваемый установил на портативный компьютер арендатора программное обеспечение «СуперОкна 2006». При этом авторские права на это программное обеспечение принадлежали другой фирме. В результате правообладателю причинен материальный ущерб в сумме около двух миллионов рублей.

В пресс-службе следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области сообщали, что «в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».

ИСТОЧНИК KP.RU