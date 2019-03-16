В мэрии Белгорода сменился руководитель комитета имущественных и земельных отношений

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-16T11:37:31+03:00

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В Белгородской мэрии – новый руководитель комитета имущественных и земельных отношений. Им стала Оксана Селиванова, работавшая первым замом начальника в управлении государственного жилищного надзора Белгородской области. К своим новым обязанностям Оксана Селиванова приступила 12 марта.

О причинах увольнения предыдущей главы комитета имущественных и земельных отношений Виктории Аборневой ничего не сказано.

Но по всей видимости, на это решение повлияло то громкое разоблачение заместителя Аборневой, которое произошло в конце ноября 2018 года. Напомним, что тогда сотрудники УФСБ задержали начальника управления земельных отношений Юрия Наумова в его рабочем кабинете при получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Взятка предназначалась за содействие в продаже некоему бизнесмену земли в Белгороде. И была только частью суммы.

В отношение Наумова было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки через посредника, совершенное группой лиц в крупном размере). Тогда же, в ноябре, Юрий Наумов был арестован по решению Свердловского районного суда Белгорода на два месяца. Позже срок ареста продлили до апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU