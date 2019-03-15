Белгородская полиция вновь судится с мэрией города
Управление УМВД настаивает на том, чтобы в его собственность было передано нежилое помещение, расположенное на первом этаже административного здания по адресу: Белгород, ул. Князя Трубецкого, 60. Сейчас помещение находится в муниципальной собственности. В нем располагается экспертный центр регионального полицейского ведомства.
Арбитражный суд принял к производству исковое заявление УМВД и назначил собеседование сторон на 16 апреля.
Напомним, ранее Арбитражный суд Белгородской области поддержал требование регионального управления МВД по передаче нежилых помещений в их собственность. Тогда речь шла о нежилых помещениях в Белгороде (ул. Попова, 11; ул. Князя Трубецкого, 60; ул. Костюкова, 41; Белгородский проспект, 1046; 1-й Мичуринский переулок, 18). По этим адресам находились: информационный центр, экспертный центр, отдел по вопросам миграции, первый отдел городской полиции, отделение по вопросам трудовой миграции.
ИСТОЧНИК KP.RU