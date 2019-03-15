Белгородская область на 4-м месте в десятке лидеров национального экологического рейтинга России

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-15T16:04:29+03:00

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«Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 годов. Десятка лидеров выглядит следующим образом: 1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Белгородская область; 5. г. Москва; 6. Курская область; 7. Мурманская область; 8. Магаданская область; 9. Республика Коми; 10. г. Санкт-Петербург.

Также ввиду географических, экономических особенностей и инфраструктуры «Зеленый патруль» принял решение выделить из общего рейтинга регионов в отдельную группу города - субъекты Российской Федерации: Москву, Санкт-Петербург, Севастополь. Лидер этой группы - Москва.

В конце списка регионов (т.е. среди самых грязных) следующая десятка регионов: 76. Брянская область; 77. Республика Саха (Якутия); 78. Республика Бурятия; 79. Красноярский край; 80. Московская область; 81. Нижегородская область; 82. Оренбургская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская область; 85. Свердловская область.

Председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин подчеркивает, что «ответственность с губернаторов по реализации мусорной реформы никто не снимал. В систему оценки эффективности первых лиц регионов с этого года включен такой показатель, как доля отсортированных и обработанных твердых коммунальных отходов. Главы субъектов несут персональную ответственность за происходящее, кое-где управление уже происходит в «ручном режиме».

ИСТОЧНИК KP.RU