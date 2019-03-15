СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-15T15:22:35+03:00

В Белгороде в скором времени может появиться метро. Фото из открытых источников.

Обращение к мэру Белгорода и губернатору области с предложением построить в областном центре частное метро разместил бизнесмен из Санкт-Петербурга

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Бизнесмен из Санкт–Петербурга Ринат Бичурин обратился через социальные сети к главам Белгорода и Белгородского региона с предложением построить в областном центре надземное метро. Предприниматель считает, что строительство 20 километров линии надземного метро решит транспортную проблему города. Состав может быть небольшим, всего 6 вагонов.

То, что ни в федеральном, ни в городком бюджетах на эти цели нет средств, проблемы не составит. Метро можно построить за счет частного финансирования. (Отметим, что строительство 10 километров метрополитена в России обходится где-то в 50 миллиардов рублей).

Численность населения Белгорода свыше 300 тысяч человек, а вместе с городом Строитель, Шебекино и другими – свыше полумиллиона человек. Как пояснил предприниматель, в белгородском метро проблем с оплатой проезда не будет: Более того, проезд может быть бесплатным за счет доходов от аренды коммерческих помещений в составе станционных комплексов.

Свои предложения Ринат Бичурин уже отправил в городские администрации 15-ти русских городов, в том числе: Орла, Владимира, Калуги, Смоленска, Вологды, Череповца, Саранска и других. В группе, которую создан бизнесмен, можно подробно ознакомиться с его проектом.

Также инициатор строительства метро в Белгороде заверяет, что всего за 3 года возможно построить до 30 километров линий надземного метров с 20 станциями.

ИСТОЧНИК KP.RU