В Белгородской области в апреле появятся 1500 новых мусорных контейнеров
Региональный оператор по обращению с ТКО запускает в Белгородской области процесс полномасштабной замены мусорных контейнеров. В Центре экологической безопасности сообщают, что первые 1 500 новых контейнеров будут заменены уже в апреле.
За последние 2 месяца компания открыла в регионе около десятка представительств в муниципалитетах. В ходе работы на местах было выявлено более 150 населенных пунктов, где мусор никогда официально не вывозился, так что работу в этих населенных пунктах пришлось налаживать с нуля.
Также специалисты Центра формируют реестр контейнерных площадок, который позволит не только определить степень износа оборудования, но осуществлять строгий контроль перевозок.
ИСТОЧНИК KP.RU