В Белгородской области в апреле появятся 1500 новых мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-15T12:32:01+03:00

Центр экологической безопасности заменит контейнеры и модернизирует площадки для сбора ТКО в течение трех лет

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Региональный оператор по обращению с ТКО запускает в Белгородской области процесс полномасштабной замены мусорных контейнеров. В Центре экологической безопасности сообщают, что первые 1 500 новых контейнеров будут заменены уже в апреле.

За последние 2 месяца компания открыла в регионе около десятка представительств в муниципалитетах. В ходе работы на местах было выявлено более 150 населенных пунктов, где мусор никогда официально не вывозился, так что работу в этих населенных пунктах пришлось налаживать с нуля.

Также специалисты Центра формируют реестр контейнерных площадок, который позволит не только определить степень износа оборудования, но осуществлять строгий контроль перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU