В Белгороде продолжается ремонт улично-дорожной сети
В Белгороде круглосуточно продолжается ямочный ремонт дорог с использованием литой асфальтобетонной смеси. Материал устойчив к влаге и низким температурам. Работы ведут бригады МБУ «Управление Белгорблагоустройство».
С начала марта было отремонтировано 12 участков улично-дорожной сети Белгорода площадью 880 квадратных метров. На следующую неделю запланировано отремонтировать 6 улиц: Садовую, Мокроусова, Гагарина, Волчанскую, Центральную и Везельскую.
Главный инженер МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Андрей Смирнов отмечает:
- Когда в городе установится устойчивая плюсовая температура выше 10 градусов, ямочный ремонт будет производиться с использованием плотной асфальтобетонной смеси.
Отметим, что всего с начала зимнего периода в областном центре отремонтировано 2208 квадратных метров дорожного полотна.
ИСТОЧНИК KP.RU