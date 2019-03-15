В Белгороде продолжается ремонт улично-дорожной сети

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-15T11:45:55+03:00

Дорожники используют литую асфальтобетонную смесь, устойчивую к влаге и низким температурам

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В Белгороде круглосуточно продолжается ямочный ремонт дорог с использованием литой асфальтобетонной смеси. Материал устойчив к влаге и низким температурам. Работы ведут бригады МБУ «Управление Белгорблагоустройство».

С начала марта было отремонтировано 12 участков улично-дорожной сети Белгорода площадью 880 квадратных метров. На следующую неделю запланировано отремонтировать 6 улиц: Садовую, Мокроусова, Гагарина, Волчанскую, Центральную и Везельскую.

Главный инженер МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Андрей Смирнов отмечает:

- Когда в городе установится устойчивая плюсовая температура выше 10 градусов, ямочный ремонт будет производиться с использованием плотной асфальтобетонной смеси.

Отметим, что всего с начала зимнего периода в областном центре отремонтировано 2208 квадратных метров дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU