СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-15T10:39:32+03:00

В Белгородской области оштрафовали магазин за завышение цен на продукты. Фото: "КП" Архив

Прокуратура Волоконовского района во время проверки установила, что стоимость некоторых товаров выше в несколько раз

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Во время проверки исполнения законодательства о ценообразовании в продуктовом магазине села Ульяновка Волоконовского района был выявлен факт завышения цены на продукты питания. Так, надбавка в торговой стоимости молока регионального производителя составляла 20 процентов вместо положенных 15. Магазин оштрафован.

По фактам грубейших нарушений прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение установленных надбавок (наценок) к ценам). Хозяин магазина должен будет оплатить штраф.

После вмешательства прокуратуры все нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU