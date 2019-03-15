В Белгородской области оштрафовали магазин за завышение цен на продукты
Прокуратура Волоконовского района во время проверки установила, что стоимость некоторых товаров выше в несколько раз
В Белгородской области оштрафовали магазин за завышение цен на продукты.Фото: "КП" Архив
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Во время проверки исполнения законодательства о ценообразовании в продуктовом магазине села Ульяновка Волоконовского района был выявлен факт завышения цены на продукты питания. Так, надбавка в торговой стоимости молока регионального производителя составляла 20 процентов вместо положенных 15. Магазин оштрафован.
По фактам грубейших нарушений прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение установленных надбавок (наценок) к ценам). Хозяин магазина должен будет оплатить штраф.
После вмешательства прокуратуры все нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU