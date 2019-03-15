2019-03-15T10:39:32+03:00
Общество

В Белгородской области оштрафовали магазин за завышение цен на продукты

Прокуратура Волоконовского района во время проверки установила, что стоимость некоторых товаров выше в несколько раз
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области оштрафовали магазин за завышение цен на продукты.В Белгородской области оштрафовали магазин за завышение цен на продукты.Фото: "КП" Архив
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Во время проверки исполнения законодательства о ценообразовании в продуктовом магазине села Ульяновка Волоконовского района был выявлен факт завышения цены на продукты питания. Так, надбавка в торговой стоимости молока регионального производителя составляла 20 процентов вместо положенных 15. Магазин оштрафован.

По фактам грубейших нарушений прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение установленных надбавок (наценок) к ценам). Хозяин магазина должен будет оплатить штраф.

После вмешательства прокуратуры все нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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