Белгородец задолжал 14,2 миллиона рублей кредитному учреждению

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-15T09:58:40+03:00

Изменить размер текста: A A

За злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в отношении белгородца возбуждены 3 уголовных дела, согласно которым предусмотрена ответственность - лишение свободы до 2 лет. Сумма долга при этом составляет 14,2 миллиона рублей.

В установленный срок должник задолженность не оплатил. Судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения: обратил взыскание на его расчетные счета, ограничил неплательщика в праве на выезд за пределы России. При этом должник, достоверно зная о наличии вступивших в законную силу решений Октябрьского районного суда Белгорода о взыскании с него кредиторской задолженности, умышленно игнорировал исполнение требований исполнительных документов. Судебные приставы неоднократно предупреждали об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ.

Но, несмотря на все предупреждения, долги по кредиту должник и не собирался платить. Более того, как установил судебный пристав-исполнитель, он укрыл, доставшиеся ему по решению суда о разделе имущества, три автобуса. В этот же день должник продал их третьему лицу, осознавая, что эти действия могут повлечь последствия уголовно-правового характера.

Судебный пристав-исполнитель в действиях должника выявил признаки состава преступления, злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере, что стало основанием для возбуждения 3 уголовных дел по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Теперь должник может получить наказание – лишение свободы на срок до двух лет

ИСТОЧНИК KP.RU