2019-03-14T19:14:05+03:00
Общество

Заведующую отделением Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области задержали за взятку

28 тысяч рублей чиновница получила за ускорение проведения 7 санитарно-эпидемиологических экспертиз
Ирина ТАРАСОВА
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Заведующую отделением Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области задержали за взятку.Заведующую отделением Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области задержали за взятку.Фото: "КП" Архив
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Заведующая отделением Центра гигиены и эпидемиологии Белгородского региона получила взятку в размере 28 тысяч рублей от представителя проектного учреждения, пообещав ускорить проведение 7 санитарно-эпидемиологических экспертиз, сообщили в пресс-службе регионального следкома. Чиновница была задержана представителями правоохранительных органов во время передачи денег. В отношении нее возбуждено уголовное дело за получение взятки в значительном размере (ч.2 ст.290 УК РФ).

Пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области сообщает, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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