Житель Старого Оскола похитил у соседки закрутки и… съел

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-14T17:03:40+03:00

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О пропаже из запертого шкафа общей кухни общежития 16 емкостей с солеными огурцами, помидорами и компотом 46-летняя оскольчанка сообщила в полицию. Выяснилось, что к пропаже продуктов, которые к моменту расследования уже были съедены, причастен сосед женщины. Теперь любителю чужих огурцов грозит срок лишения свободы до 5 лет.

«Драма» разыгралась в одном из старооскольских общежитий. Когда из запертого на замок шкафа, где стояли 3-литровые заготовки, пропала часть добра, оскольчанка решила не оставлять так дело и обратилась в полицию, чтобы провели проверку.

По данному факту участковые уполномоченные установили, что к пропаже продуктов питания может быть причастен 39-летний неработающий сосед потерпевшей. И правоохранители оказались правы. Сосед потерпевшей сам признался, что сломал замок в шкафу, похитил соления и съел их.

Следственное управление УМВД России по Старому Осколу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Подозреваемого отпустили до суда, обязав его явиться в назначенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU