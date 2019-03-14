2019-03-14T16:15:30+03:00
Общество

Белгородские приставы наложили арест на половину дома и земельный участок должника

Житель областного центра задолжал более 3,5 миллиона рублей физическим лицам
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские приставы наложили арест на половину дома и земельный участок должника.Белгородские приставы наложили арест на половину дома и земельный участок должника.Фото: "КП" Архив
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На исполнении в отделе судебных приставов Белгорода находятся 3 исполнительных производства о взыскании с жителя областного центра задолженности на общую сумму более 3,5 миллионов. рублей в пользу физических лиц. Поскольку долг был не погашен, приставы вынуждены были арестовать недвижимое имущество белгородца – половину дома и земельного участка.

Незначительные денежные средства в счет погашения задолженности удерживались с заработной платы должника. Однако их было недостаточно для исполнения решения судов в полном объеме. Тогда судебный пристав-исполнитель наложил арест на недвижимое имущество, принадлежащие должнику.

Теперь, если должник в течение 10 дней не погасит задолженность, арестованное имущество передадут на принудительную реализацию, а деньги, полученные при реализации, будут перечислены взыскателям.

Кроме этого, должнику придется оплатить еще и исполнительский сбор в размере 196 тысячи рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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