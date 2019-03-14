В Белгороде в районе остановки «Стадион» автобус протаранил 4 легковушки

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-14T14:32:59+03:00

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Масштабное ДТП с участие автобуса МАЗ и четырех легковых автомобилей произошло на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенской в районе остановки «Стадион». Автобус, которым управлял 48-летний водитель, смял ограждение и буквально протаранил 4 автомобиля, стоявших на запрещенный знак светофора.

К счастью, в салоне автобуса в тот момент пассажиров не было. Водитель, не справившись с управлением, столкнулся с Hyundai, от сильного удара влетел в ограждение, снес его и зацепил ВАЗ, а тот в свою очередь BMW.

В результате пострадали автомобили, они получили механические повреждения. В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщают, что причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU