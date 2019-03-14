Белгородские пограничники задержали «УАЗ» с 600 килограммами очищенных грецких орехов

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-14T13:42:50+03:00

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В пограничной зоне на окраине населенного пункта Солнцевка Белгородского района 11 марта был обнаружен автомобиль «УАЗ» (31 регион). За рулем находился житель села Ясные Зори Белгородского района. В ходе осмотра транспортного средства в кузове были выявлены коробки (около 60 штук), в которых находился чищенный грецкий орех, общим весом около 600 килограмм. Также выяснилось, что коробки с орехами были перемещены с территории Украины.

Водитель, который вез груз, каких либо документов на орехи предоставить не смог. Груз в соответствии с установленным порядком передан компетентным органам.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Руководство Управления призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов, товаров и животных через государственную границу. Также обращаемся к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефонам доверия Пограничного управления: (4722) 508-515: 8(4722)31-61-23.

ИСТОЧНИК KP.RU