Белгородские пограничники задержали «УАЗ» с 600 килограммами очищенных грецких орехов
В пограничной зоне на окраине населенного пункта Солнцевка Белгородского района 11 марта был обнаружен автомобиль «УАЗ» (31 регион). За рулем находился житель села Ясные Зори Белгородского района. В ходе осмотра транспортного средства в кузове были выявлены коробки (около 60 штук), в которых находился чищенный грецкий орех, общим весом около 600 килограмм. Также выяснилось, что коробки с орехами были перемещены с территории Украины.
Водитель, который вез груз, каких либо документов на орехи предоставить не смог. Груз в соответствии с установленным порядком передан компетентным органам.
Фото пресс-службы Пограничного управления.
Руководство Управления призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов, товаров и животных через государственную границу. Также обращаемся к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефонам доверия Пограничного управления: (4722) 508-515: 8(4722)31-61-23.
ИСТОЧНИК KP.RU